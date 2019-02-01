شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرد على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس لضمان تكافؤ الفرص وليس موعد المواجهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، رداً على بيان الأهلي، في 4 نقاط أوضح من خلالها أن ناديه طالب بتغيير المنافسين لضمان تكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات.

ونشر «عفيفي» بياناً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلاً: «مفهوم جدا دفاع الأهلي عن جدول عامر بالصدف السعيدة التي جنبته أي مواجهات صعبة في أوقات التعثر».

وأضاف: «الأهلي هو أكثر نادٍ في تاريخ الدوري المصري تأجلت لأجله مباريات معلنة الموعد، وتعدلت لأجله جداول كانت معتمدة وقتها للدوري، لكن يبدو أن نظرة الأهلي لسبب ما اختلفت».

واختتم: «ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي مما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات، وبالتالي لا داعي للخوف من مزيد من الإجهاد، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه كما نعلم جميعا بمن حضر».