أجريت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، عصر اليوم، الجمعة، وأسفرت عن مواجهة من مثيرة بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة.
وسيلتقي فالنسيا و ريال بيتيس في نفس الدور، في مواجهة متكافئة بين الطرفين.
وتقام مباراتا الذهاب لنصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، فيما تُلعب مباراتا الإياب يوم 27 فبراير/ شباط، حيث يوجد 20 يوما بين المباراتين نظرا لمباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.
وسيُكون عشاق الكرة على موعد مع وجبة كروية دسمة، حيث سيُقام مباراتان كلاسيكو خلال 4 أيام، وهما لقاء الإياب لنصف نهائي الكأس، ثم مواجهة الدور الثاني في الليجا يوم 2 مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.