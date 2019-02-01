كريم بنزيما يتفوق على كريستيانو رونالدو

تفوق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو بعد أدائه الرائع في مباراة الأمس أمام جيرونا وتسجيل هدفين ليتأهل النادي الملكي إلى دور نصف كأس أسبانيا.

ويعيش الفرنسي كريم بنزيما أفضل أوقاته منذ مجيئه إلىريال مدريد في عام 2009، خاصة بعد تقديم أداء رائع في مباراة فريقه بالأمس أمام جيرونا والتي انتهت بثلاثية مقابل هدف وحيد ونجح في التأهل إلى دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ومنذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدوإلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي، بدأت الأنظار تتجه نحو دور بنزيما وضرورة تعويض غياب رونالدو.

وفي هذا الصدد، كشفت الإحصائيات أن المهاجم الفرنسي استطاع التفوق على رونالدو، ونجح كريم في تسجيل 17 هدف خلال هذا الموسم بالتساوي مع رونالدو في النادي الإيطالي ولكن بنزيما هز الشباك بعد 72 تسديدة مقارنه بالبرتغالي الذي سدد 119 تسديدة أي الفارق كان لصالح اللاعب الفرنسي بحصيلة 47 تسديدة، على الرغم من تسجيل البرتغالي 5 أهداف عن طريق ركلات الجزاء.

وأشاد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، بأداء بنزيما في المباراة، قائلاً: «أعتذر للأشخاص الذين اكتشفوا بنزيما هذا الأسبوع، مازال هناك الوقت لمشاهدته على التلفاز أو الحضور إلى ملعب المباراة».

وأضاف سولاري: «كريم هو كريم ويعتبر من أفضل مهاجمي العالم وهذا ما يجب أن نستمتع به».

كريم الجريء

أعطي بنزيما درسًا رائعًا في كرة القدم داخل ملعب «مونتيليفي» معقل نادي جيرونا، والأمر الذي يوكد صحة هذا يظهر في فقدانه الخجل أمام مرمى الخصم بالإضافة إلى عدد تسديداته على المرمى التي وصلت إلى 72 تمريره خلال هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي الذي توقف عند الرقم 71 تصويبة.

ونجح قائد المثلث الهجومي للنادي الملكي في اخراج 30 تمريره صحيحة خلال 58 دقيقة فقط ليؤكد أحقيته بقيادة كتيبة «المرينجي».

وتغنت الصحف العالمية بعد أدائه في مباراة الأمس، أبرزهم صحيفة «ليكيب» الفرنسية التي عنونت عبر غلافها الرئيسي: «بنزيما الرائع»، ويبدو أن عام 2019 سيكون عامًا بارزًا في مشوار بنزيما الكروي ويحقق الأفضلية على زميله السابق، كريستيانو رونالدو، وحتى الأن يمتلك بنزيما 5 أهداف في سلة أهدافه لهذا العام الجديد مقارنة برونالدو الذي سجل هدفين فقط، وهذا يشير إلى قوة بنزيما الهجومية والتي تألقت في سماء مدريد.