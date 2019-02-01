إحتجاج الإمارات ضد قطر.. ورفض الإتحاد الآسيوي

قامت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، برفض احتجاج الإمارات الذي شكك في قانونية تجنيس ثنائي المنتخب القطري، المعز علي، ، وبسام الراوي، المولود في العراق المولود في السودان.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان له، اليوم الجمعة "رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد، احتجاج تقدمت به الاتحاد الإماراتي يوم 29 يناير/كانون ثان الماضي بشأن أحقية المعز علي وبسام الراوي في تمثيل منتخب قطر".

وكان خبير اللوائح السعودي، أحمد الأمير، قد أكد عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أنه تحصل على وثائق تثبت أن والدتي اللاعبين، ليستا من مواليد قطر.

وبحسب قانون الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي، فإن عقوبة إشراك أي لاعب غير مؤهل هو خسارة المباراة وفرض غرامة.

وكان المنتخب الإماراتي قد ودع بطولة كأس آسيا من المربع الذهبي، بعد الخسارة 0-4 أمام قطر، التي ستواجه اليابان في المباراة النهائية.

وعادل المعز علي، الرقم القياسي في عدد الأهداف في نسخة واحدة بالبطولة، بعدما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف.