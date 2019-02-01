قرعة كأس إسبانيا تضع ريال مدريد ضد برشلونة فى كلاسيكو نارى

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي في بطولة كأس ملك إسبانيا التي أقيمت اليوم الجمعة عن وقوع ريال مدريد في مواجهة برشلونة وفالنسيا مع ريال بيتيس.

وكان ريال مدريد حجز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس اسبانيا بعد فوزه على جيرونا بنتيجة 3 – 1 في مباراة “إياب” الدور ربع النهائي التي جمعتهما مساء أمس ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 7 – 3.

أما برشلونة فحقق ريمونتادا تاريخية جديدة بعدما حقق فوزاً عريضاً على إشبيلية بنتيجة 6 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور ربع النهائى بمسابقة كأس إسبانيا.

وحقق برشلونة ريمونتادا جديدة بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب، التى أٌقيمت الأسبوع الماضى على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” معقل إشبيلية، إلى فوز تاريخى بنتيجة 6 – 1 فى مباراة الإياب، ليتفوق الفريق الكتالونى فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 6 – 3.

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