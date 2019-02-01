شكرا لقرائتكم بيراميدز ردا علي بيان الأحمر: الأهلي بمن حضر! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز على البيان الصادر من النادي الأهلي، والذي هدد فيه اتحاد الكرة بالاعتذار عن خوض أية مباراة يقوم بتعديل موعدها عما تم إعلانه مسبقا من قبل لجنة المسابقات.

وجاء البيان الذي كتبه عفيفي عبر صفحته علي فيس بوك في 4 نقاط

1- مفهوم جدا دفاع الأهلي عن جدول عامر بالصدف السعيدة التي جنبته أي مواجهات صعبة في أوقات التعثر.

2- الأهلي هو أكثر ناد في تاريخ الدوري المصري تأجلت لأجله مباريات معلنة الموعد وتعدلت لأجله جداول كانت معتمدة وقتها للدوري ، لكن يبدو أن نظر الأهلي لسبب ما اختلفت.

3- تأكيد الأهلي رفضه خوض أي لقاء في أي موعد سيتم تعطيله قد يغضب بشدة المستاءون دائما من هذه النبرة والمنادون دائما بالهدوء إن كان الهدوء فعلا ما يعنيهم كما أظن.

4- ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي مما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات ، وبالتالي لا داعي للخوف من مزيد من الإجهاد ، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه كما نعلم جميعا بمن حضر.

كان النادي الأهلي قد أرسل خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل ، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس القادم ، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.