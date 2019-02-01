شكرا لقرائتكم عدوي الإصابات تنتقل إلي طائرة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت "لعنة" الإصابات التى ضربت فريق كرة القدم بالنادي الاهلي فريق كرة الطائرة بعدما تعرض المحترف الروسى بالفريق لإصابة مؤخراً حيث قال محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي إن سيرجي بيرتسيف تعرض للإصابة بتمزق في عضلة السمانة.

وأوضح مصيلحي أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي يستمر لمدة أسبوعين؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصيلحي إلى أن إصابة اللاعب جاءت في توقيت صعب قبل الأدوار المقبلة من بطولة الدوري، ومباريات كأس مصر، فيما شدد على أن الفريق قادر على عبور هذه الفترة الصعبة.