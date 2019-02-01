شكرا لقرائتكم اليابان وقطر بالقوة الضاربة فى نهائى كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن التشكيلة الاساسية لمنتخبي قطر واليابان في المباراة المرتقبة التي تجمعهما بعد قليل بملعب "مدينة زايد الرياضية" في نهائي بطولة كأس اسيا.

وجاءت التشكيلة الأساسية لمنتخبي قطر واليابان كالتالي..

وصعد منتخب اليابان لنهائى كأس آسيا بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الدور نصف النهائى، فيما تغلب منتخب قطر على الإمارات برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما بملعب "محمد بن زايد" فى مفاجأة من العيار الثقيل.

منتخب اليابان يخوض النهائى الخامس فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس آسيا وسبق وتوج باللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، وتمكن من تحقيق 6 انتصارات طوال مشواره في النسخة الحالية من المسابقة.



تشكيل اليابان ضد قطر

أما منتخب قطر الذي حقق 6 إنتصارات أيضاً طوال مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس اسيا فيخوض المباراة النهائية للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة القارية.

تعد هذه المواجهة الخامسة التي تجمع بين منتخبي قطر واليابان في بطولة كأس اسيا، حيث فازت قطر 3-صفر في 1988، ثم تعادلا 1-1 في 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.