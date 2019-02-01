شكرا لقرائتكم الانضباط توقف سعود آل سويلم وتغرمه مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرمت لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي، سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مليون ريال بجانب إيقافه مباراتين، وتمديد مدة الإيقاف إلى حين دفع كامل المبلغ، وذلك على خلفية تغريداته التي نشرها في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت لجنة الانضباط في بيان نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "تويتر" : قام رئيس نادي النصر بنشر 7 تغريدات على حسابه في "تويتر"، تضمنت إساءة للاتحاد السعودي ورئيس مجلس إدارته ولجانه وجهازه الإداري.

وألزمت الانضباط، عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بسبب تصريحاته خلال مقابلة إعلامية تضمنت إساءة لحكم المباراة ولجنة الحكام بالاتحاد، وذلك بعد نهاية مباراة النصر وأحد، ضمن منافسات الأسبوع 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما رفضت اللجنة دعوى نادي النصر بشأن طلب إلغاء الإنذار الثاني الذي أبرزه الحكم للاعب عبدالرزاق حمدالله، وذلك لعدم توفر الشروط.

ورفضت لجنة الانضباط احتجاج نادي القادسية على فريق الفتح، بخصوص أهلية اللاعب محمد الفهيد، ورفضت أيضا احتجاج نادي ضمك على المجزل بخصوص مشاركة اللاعب عبدالرحمن السعيد.

وقررت إيقاف أحمد يوسف زين لاعب القادسية مباراتين، مع دفع 20 ألف ريال، بعد ضربه لاعب منافس والكرة خارج اللعب في الدقيقة 42 في المباراة التي طرد فيها مباشرة من قبل الحكم خلال مواجهة الفتح والقادسية في الدوري.