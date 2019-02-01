شكرا لقرائتكم وكيل أعمال هتان: لم نتلقى أي عرض رسمي للاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب هتان باهبري، أنه لم يتلقى أي عرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن، مضيفا بأنه ينتظر أن يخبره خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عن أي عروض رسمية.

ونفى الظفيري في مداخلة هاتفية عبر "في المرمى" بأن الفيديو حديث وقال: المقطع المرئي قديم ولا أعلم عن أي مفاوضات لهتان من النصر، فاللاعب ليس في الفترة الحرة.

وأضاف بأنه لم يتلقى أي خطاب رسمي لضم اللاعب، وقال: عندما أتلقى خطابا رسميا من خالد البلطان سنقرر، والعرض الوحيد كان قد قدم من النصر خلال فترة أحمد العقيل.