النصر أمام امتحان صعب في ضيافة التعاون بالدوري السعودي

اسماء السيد - يخوض النصر اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على التعاون السبت في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ولا تخلو المباراة بين النصر الثاني (37 نقطة) والتعاون السادس (26 نقطة) من الإثارة والندية في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز رغم تباين الطموحات بينهما.

وفوز النصر يعني تساويه مع الهلال المتصدر وحامل اللقب في عدد النقاط، والبقاء منافسا على اللقب، رغم الفوارق التي ترجح كفة النصر للفوز إلا أن التعاون يبقى من الفرق القوية التي لا يمكن هزيمتها بسهولة.

ويملك الاهلي الرابع (30 نقطة) فرصة اضافة ثلاث نقاط على حساب مضيفه الباطن (18 نقطة).

ويدخل الهلال مباراته مع ضيفه الفتح بعد أم حقق نتائج مميزة في مبارياته الأخيرة كان آخرها الفوز على الفيحاء بنتيجة كبيرة 5-1.

ويطمح الهلال الى مواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الصدارة بجهاز فني جديد بقيادة الكرواتي زوران ماميتش القادم من العين الإماراتي ليأخذ مكان البرتغالي جورج جيزوس المقابل.

وعزز الهلال صفوفه باللاعب الإيطالي سيباستيان جوفينكو البالغ 32 عاماً لمدة ثلاث سنوات ، وهي الصفقة الأجنبية الثالثة التي تبرمها ادارة الهلال في فترة الانتقالات الشتوية بعد الأسباني جوناثان سوريانو والأسترالي ميلوس ديجينيك .

،ويلعب القادسية مع الفيحاء، واللحد الفيصلي مع الحزم وأحد مع الاتفاق، والإثنين الوحدة مع الاتحاد، والشباب مع الرائد.