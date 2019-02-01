شاهد.. لاعبو سيمبا يستعدون لمواجهة الأهلى فى "الجيم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو سيمبا التنزانى جانبا من التدريبات البدنية فى صالة الجيم بفندق إقامة الفريق فى الاسكندرية، استعداداً لمواجهة النادى الأهلي فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزانى فى التاسعة مساء غد، السبت، فى المباراة التى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية. وكان مسئولو النادى الأهلي قد أجلوا سفر بعثة الفريق الأحمر إلى الإسكندرية لحين الانتهاء من إحياء ذكرى شهداء القلعة الحمراء والذى أقيم صباح اليوم بمقر النادى.





















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