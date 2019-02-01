شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بنيروبى: توفير الدعم لبعثة الزمالك فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد خالد الأبيض سفير مصر فى كينيا أن كل إمكانيات السفارة المصرية مسخرة لدعم ومتابعة بعثة نادى الزمالك، خلال تواجدها بنيروبى لمواجهة جورماهيا بعد غد الأحد بالكونفيدرالية.

وعقد السفير الأبيض ومعه وفد كبير من ممثلى السفارة جلسة طويلة مع هانى زادة رئيس بعثة الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، وأكد توفير كل الإمكانيات للاعبين وبعثة الزمالك ودعمه فى مواجهة جورماهيا.