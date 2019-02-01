شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي ترفض إحتجاج الامارات والان مع التفاصيل

الخليج 365- رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة الإحتجاج الذي تقدم به الاتحاد الاماراتي لكرة القدم والخاص بالتشكيك في قانونية تجنيس بعض لاعبي المنتخب القطري على غرار المعز علي والذي ولد في السودان واللاعب بسام الراوي صاحب الأصل العراقي.

وفي بيان نشره الأتحاد الآسيوي على موقعه عبر شبكة الإنترنت أكد " رفضت لجنة الإنضباط اليوم الإحتجاج الذي تقدم به المنتخب الإماراتي يوم التاسع والعشرين من يوم يناير الماضي بشأن أحقية مشاركة ثنائي العنابي المعز علي وبسام الراوي مع منتخب بلادهم.

وكان خبير اللوائح السعودي أحمد الأمير قد نشر بعض التغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أكد فيها أنه نجح في الحصول على بعض الوثائق والمستندات التي تثبت أن والده المعز ووالده أكرم ليستا من مواليد قطر وأن اللاعبين لا يحق لهما تمثيل العنابي قبل أن يأتي رفض لجنة الانضباط لينهي الجدل.

وتنص قوانين الاخلاقيات في الأتحاد الآسيوي لكرة القدم أن عقوبة إشراك أي لاعب غير مؤهل يعتبر المنتخب خاسراً مع فرض عقوبات مالية كبيرة