شكرا لقرائتكم خبر عن يامن تنتقدون "رمسيس" انظروا كيف كان بيكهام والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- غادر بلاد النيل ممسكًا بورقة قديمة كتبها له أحدهم ذات يوم، بعد فشله في الإنضمام إلى نادي الزمالك مدون عليها "أنت تقدر..ستصل إلى العالم بأكمله فقط ثق بحلمك"، تلك هي الكلمات التي أعادت الأمل إلى قلب الفرعون وقرر أن يحتفظ بها جيدًا حتى تكن مصدر دعمه الأبدي، وقرر أن يبدء المشوار بعيدًا عن ضجيج الفشل الذي حاصره في وطنه.

كان اختيار موفق فمنذ الوهلة الأولى رسم فيها الفرعون الطريق لذاته وبدء بالسير عليه خطوة تلو الآخرى حتى وصل إلى بلاد الإنجليز حيث أرض الأحلام ومدينة الضباب التي يغطيها الثلج الذي أبرد على قلبه من ألم الإشتياق.

وهنا أنقلبت الموازين رأسًا على عقب فلم يصبح الفرعون لاعب كرة قدم يتحدث عنه العالم بأكمله ولكن أصبحت أيضًا الكاميرات تعرف وجهه جيدًا فهو أصبح علامة "إعلانية" لا مثيل لها.

وأكتشفت الجماهير أشياء كان يخفيها المستطيل الأخضر لعل أهمها السمار المصري الأصيل الذي يتمتع به اللاعب أمام الكاميرات، والضحكة الصافية التي تغطي على أحزان الكون، فأصبح محمد صلاح مطلب لجميع شركات الإعلان.

فبين تعدد نوعية الإعلانات التي يقدمها مثل أنت أقوى من المخدرات، وحان الوقت للتواصل الحقيقي، وإعلانه لأحد شركات الملابس العالمية وغيرها.

وربطت الجماهير المصرية سوء التوفيق الذي مر به اللاعب خلال مباراة فريقه أمام الثعالب بإنشغاله في الفترة الماضية بتجهيز إعلان ضخم لأحد الشركات الرياضية والذي يشاركه فيه لاعب مانشستر يونايتد بوجبا.

وطالبت بعد الجماهير الفرعون بالابتعاد عن مجال الإعلانات والتركيز فقط داخل الملعب لتحقيق المزيد من الإنجازات ولكن نظرًا لأن الشعب لا يملك تلك الثقافة فهم لا يرون سوى محمد صلاح اللاعب ولكن من الممكن أن يفعل أكثر من شيء في وقت واحد ويضع بصمة في كل مجال.

والدليل الأشهر على ذلك ديفيد بيكهام الذي وضع له علامة مميزة في عالم الإعلانات وأيضًا في الساحرة المستديرة ومن المتعارف عليه أن كل لاعب حول العالم يمر بسوء توفيق في بعض المباريات وهذا لا يعني أنه غير موفق بسبب إنشغاله في أمر آخر.

و "مو" صلاح يعلم جيدًا ما يريد الوصول إليه ولن يتنازل عن تحقيق أحلامه التي غادر بلاده من أجلها ولكن يبقي السؤال حائرًا هل سير صلاح على خطى بيكهام، سيوتر العلاقة بينه وبين جماهيره؟