شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أحداث الزمالك المصري في الساعات الأخيرة والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث داخل جدران نادي الزمالك المصري ولعل أبرزها وصول بعثة فريق الكرة إلى نيروبي عاصمة كينيا استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني، ومن المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد لكم "السعودية نيوز"365أهم أخبار نادي الزمالك خلال ال24 ساعة الماضية

*الزمالك يخوض مرانه الأول في كينيا

يخوض نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس المدير الفني، المران الأول اليوم فى كينيا استعدادًا لمواجهة جورماهيا بعد غد الأحد ويسعى لمواصلة نغمة الإنتصارات.

وحرص السويسري على عقد جلسة مع اللاعبين وحسهم بضرورة الإلتزام داخل الملعب، والسعي نحو حصد الثلاث نقاط في أولى مباريات دور المجموعات من أجل تسهيل مأمورية الفريق مبكراً.

*صراع شرس من أجل التواجد في مباراة جورماهيا

دخل الثنائى عبد الله جمعة وبهاء مجدي لاعبى الزمالك فى منافسة على التواجد بالتشكيل الأساسي للفريق الأبيض فى مواجهة جورماهيا بعدما تألق الأخير فى مباراة مصر المقاصة.

وشارك بهاء مجدى بشكل أساسي أمام المقاصة نظرًا لغياب عبد الله جمعة للإيقاف ويدرس "جروس" مدى إمكانية استمرار بهاء مجدي فى قيادة تلك الجبهة من عدمه.

وسيقرر السويسري بناءً على ما يقدمه الثنائي من خلال التدريبات إلا إن أسهم عبد الله جمعة تفوق بهاء مجدي حتى اللحظة الحالية.

*عمر السعيدي يواصل قيادة هجوم الزمالك

استقر السويسري كريستيان جروس، على استمرار عمر السعيد في قيادة هجوم الفريق أمام جورماهيا الكيني، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد.

وكشف الجهاز المعاون لجروس إن مهاجم الفريق شعر ببعض الغضب بعد إستبداله في المباراة السابقة نظرا لرغبته فى استكمال المباراة ولكنه لم يفتعل أي أزمة خلال التغيير أو التدريبات وإنه أعرب فقط عن حزنه.

وتحدث الجهاز الفني أنهم يقدرون رغبة اللاعب في البقاء داخل المستطيل الأخضر لإثبات قدراته ومواصلة تفوقه.

بعد تعثر إنتقاله..محمد إبراهيم مستمر في الزمالك

تعثرت صفقة انتقال محمد إبراهيم لاعب الزمالك إلى نادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وجاء ذلك بسبب تمسك الفريق الأبيض بتجديد عقد اللاعب لموسم جديد لاسيما وأن الموسم المقبل هو الأخير له .

ووضع اللاعب شروط مادية خاصة إلا أن الزمالك رفضها وعرض عليه التجديد بمقابل مادي أقل مما تسبب في تعثر صفقة انتقاله للدراويش بالرغم من اتفاق الناديين على التفاصيل واتفاق اللاعب على التفاصيل الخاصة بانتقاله للإسماعيلي.

وسيستمر محمد إبراهيم مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة وسيشارك في تدريبات المستبعدين من رحلة كينيا غدا.