شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد بسيط يلقب لاسارتي بالقائد ويقربه من قلوب لاعبيه وجماهيره والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- هنا في مكان عريق وأصيل، يمتد على ضفاف النيل، وداخله ملعب لاهو بالكبير ولا بالصغير، تملؤه النجيلة الخضراء، والمدرجات الخاوية، وبرد قارس، وشمس تتوارى بين الغيوم، ولاعبين يتأهبوا لمعركة مصيرية، دخل شابًا في منتصف العشرينات، تملئ الأبتسامة وجهه رغم الألم الذي يحيط به، ويمسك بيده "عكاز" يستند عليه، ويخطو خطوات ضعيفة ليصل للأرض الخضراء، فيجد ترحيب كبير من رفاقه، يؤازره من بعد البلاء الذي حل عليه، لتغطي ابتسامته على مُر كلامهم، ويكمل طريقه حتى يصل للقائد الكبير.

فينظر له القائد نظرة يملؤها الأعتذار والأسف عما لحق بذلك الصبي، ثم يأخده بين ذراعيه ويضمه لصدره كأب يواسي أبنه بعد تعثر كبير وقع فيه وهو يمضي في حياته، ويطمئن قلبه على وجوده بجانبه ومصاهرته له، ولعل هذا المشهد يبدو كأحد فصول رواية ما، لكنه مشهد من قلب الواقع والحياة، وحدث بالفعل داخل جدران القلعة الحمراء، عندما عاد محمد محمود وافد الأهلي الجديد الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وغادر أرض القاهرة ليخوض عملية جراحية، عاد منها على ملعب مختار التتش، ليطمئن زملائه ومدربه، لكنه ما وحد إلا قائدا وأبًا حنونًا أخده في أحضانه ليعتذر له عن قسوة الملاعب وعن لعنة الإصابات.

ففي ذلك المشهد الذي قد لايعني للكثير شيئا، استطاع من خلاله مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي،ِ أن يكتسب حب وثقة لاعبي الأحمر وجماهيره، كما أنه حقق مقولة "لا تكون القيادة الفعالة بإلقاء الخطابات أو أن تصبح محبوباً، يتم تعريف القيادة عن طريق النتائج وليس التوقعات"، فهكذا خطى أولى خطواته داخل جدران القلعة الحمراء، فبداية من النتائج المرضية التي يقدمها مع الفريق، والأداء الطيب، إلا أنه لعب أيضا دور القائد والأب مع لاعبي النادي الأهلي.