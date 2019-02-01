شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا: السعودية من أوائل الدولة المنفقة على صفقات اللاعبين الأجانب والان مع التفاصيل

احتلت المملكة العربية السعودية مركز متقدم للغاية فى تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذى يشمل قيمة المبالغ المصروفة على تعاقدات اللاعبين الأجانب لعام 2018.

وحصلت السعودية على المركز الثاني على مستوى آسيا، خلف الصين، والسابع عالميًا، في قيمة المبالغ المصروفة على تعاقدات اللاعبين الأجانب لعام 2018، بمبلغ 173.9 مليون دولار.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، زيادة عدد اللاعبين الأجانب لأندية دوري المحترفين، إلى 8 لاعبين، على أن يشارك 7 منهم بصفة أساسية.

كما حقق نادى النصر رقما قياسيا كأغلى صفقة في تاريخ اللاعبين الأجانب، بالمملكة العربية السعودية، فور تعاقده مع النيجيري أحمد موسى، بمبلغ 15 مليون يورو.

كما احتوى الدوري السعودي للمحترفين، على العديد من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبرى؛ وعلى رأسهم: الفرنسي بافتيمبي جوميز والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبرازيليان جوليانو دي باولا وجوزيف دي سوزا.

واوضح تقرير "فيفا" أن عدد الصفقات التي تمت في العام الماضي، وصلت إلى 16533 صفقة، بزيادة قدرها 5.6% عن 2017.

وأضاف التقرير أن 31 ناديًا فقط، من أصل 849 فريقًا في العالم، أنفقت أكثر من 50 مليون دولار، لكنها تمثل 56.3% من حجم الإنفاق العالمي.

وإحتلت إنجلترا قائمة الدول الأكثر إنفاقا على صفقات الاعبين، وتبعهتها إسبانيا وتلاهم إيطاليا وألمانيا ثم فرنسا والصين، فيما جاءت السعودية فالمركز السابع.