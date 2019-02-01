شكرا لقرائتكم خبر عن " إحياء ذكرى الشهداء وبيع معلول".. تعرف على أبرز أحداث الأهلي المصري في الساعات الأخيرة والان مع التفاصيل

يستعد النادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساًء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من مباريات بطولة دوري أبطال

إفريقيا.

وننشر أحداث الساعات الأخيرة الماضية داخل جدران القلعة الحمراء قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

الأهلي يوافق على بيع معلول البديل مفاجآة..

استقر جهاز الكرة بالأهلي على عودة حسين السيد ظهير أيسر الفريق المعار للاتفاق السعودي فور انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، ورفض كافة العروض التي تلقاها اللاعب من عدده أندية خليجية وعلى رأسها ناديه الحالي الذي يرغب ضمه بشكل نهائي.

وأكد مسئولو الأهلي أن هناك إجماعاً على عودة حسين السيد، بعد تألقه اللافت في الدورى السعودى وإثبات جدارته بشكل كبير وأحقيته بارتداء القميص الأحمر، وذلك على الرغم من تواجد 3 لاعبين في مركزه وهم علي معلول وأيمن أشرف والوافد الجديد محمود وحيد، ويرى مسئولو الأهلى أن التوظيف الأمثل لأيمن أشرف هو تواجده فى مركز قلب الدفاع، فى الوقت الذى سيتم الموافقة على رحيل التونسي علي معلول حال تلقيه عرضاً مغرياً ، وذلك حال الفشل فى تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم، وذلك تجنباً لرحيله دون أن يستفيد النادي من ورائه مادياً.

مجلس الأهلي يحي ذكرى شهدائه

‎يحيى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، ذكرى شهداء جماهير النادي صباح اليوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء جماهير الأهلي بمقر النادي في الجزيرة.

ويتواجد المجلس بكامل هيئته أمام النصب التذكاري لوضع إكليل من الزهور في حضور ممثلين عن فريق كرة القدم وقطاع الناشئين وباقي الفرق الرياضية.

كما قرر المجلس فتح أبواب النادي في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد لاستقبال أُسر الشهداء وذويهم، وقضاء اليوم مع مسئولي النادي.‎

مؤتمر صحفي للأهلي قبل مباراة سيمبا

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلى مؤتمرا صحفيًا، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني.

ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة بحضور مارتن لاسارتي وقائد الأهلي، في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة، على أن يليه المؤتمر الصحفي للمدير الفني لسيمبا التنزاني، ويخوض الفريق التنزاني مرانه الرئيسي على ستاد الجيش ببرج العرب في نفس موعد المباراة وهو التاسعة مساءا طبقا للوائح البطولة.

الأهلي يسعى لتجهيز عاشور قبل مواجهة سيبما

يُجهز الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي حسام عاشور لاعب وسط الفريق، العائد من الإصابة في أنكل القدم، لمواجهة سيمبا التنزاني، حيث شارك عاشور في مران الفريق صباح أمس بصورة كاملة دون اية شكوى مما يؤكد جاهزيته للقاء سيمبا .

في الوقت الذى من المنتظر أن يعوض محمد هاني غياب سعد سمير فى مركز قلب الدفاع، بعد إصابة الأخير فى الكاحل، على أن يلعب كريم نيدفيد في مركز الظهير الأيمن، ويعود حسام عاشور لمجاورة السولية في منتصف الملعب.

سعد سمير يشارك في المران الجماعي وتدريبات تأهلية لصالح جمعة..

شارك سعد سمير، مدافع فريق الكرة بالأهلي، في المران الجماعي لفريقه استعدادا للقاء سيمبا التنزاني المقرر له غدا السبت.

وكان سعد سمير يعاني من إصابة في كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته في التدريب أمس وحصل على راحة ولم يستكمل المران، ولكنه شارك اليوم ما يعني جاهزيته للقاء سيمبا التنزاني.

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شهدت تدريبات ، غياب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر لليوم الثاني على التوالي.

واكتفى صالح جمعة بالتدريبات التأهيلية في الجيم، وجاء غياب صانع ألعاب الأهلي بسبب معاناته من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.

واستقر النادي الأهلي على استبعاد صالح جمعة من القائمة الأفريقية للفريق الأحمر، حيث قرر مارتن لاسارتي مدرب الفريق قيد كل من رامي ربيعة ومحمود وحيد إفريقياً.