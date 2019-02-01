انت الان تتابع الأهلي يُحيي ذكرى 72 شهيدًا من أبناء جماهيره (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠١ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، صباح اليوم الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة على إحياء الذكرى السابعة لوفاة 72 شهيدا من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ للتأكيد أن الأهلي لم ولن ينسى شهداءه، وأن ذكراهم ستظل دائما وأبدا محفورة في قلوب وعقول النادي الأهلي ومسئوليه، وقام وفد من النادي يتقدمهم الخطيب وبرفقته مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وحسام عاشور كابتن الفريق، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لأبناء الأهلي وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم.

اليوم 1 فبراير، تمر الذكرى السابعة على كارثة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير الأهلي، الذين سافروا لحضور مباراة فريقهم أمام النادي المصري، ليعودوا في الأكفان في مذبحة كبرى أصابت المجتمع المصري وأدمت القلوب، وعلى الرغم من مرور 7 سنوات فما زال الجرح ينزف حتى الآن. ووقعت أحداث استاد