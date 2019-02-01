الأهلي في خطاب رسمي يرفض تعديل جدول الدوري المصري

قام النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة بإرسال خطابًا لاتحاد الكرة المصري، يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل.

وأضاف في خطابه أنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

وذكر النادي الأحمر في خطابه لاتحاد الكرة أنه التزم الصمت كثيرًا طوال الفترة الماضية حيال الكلام الذي تردد في وسائل الإعلام للضغط من جانب البعض لتغيير مواعيد بعض المباريات، وأن هذا الصمت كان بدوافع المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة التي يراها الاستعداد الأمثل لعناصر المنتخب قبل خوض البطولة الإفريقية التي ستقام في ضيافة مصر في يونيو المقبل.

وأوضح أن النادي الأهلي تحمل الكثير من ضغط مبارياته وخسر جهود العديد من لاعبيه للإصابة في وقت قصير، رغم أنه كان يقوم بمهمته الوطنية التي يتشرف بها دومًا وهي تمثيل الكرة المصرية في أكبر بطولة قارية.