تعرف على جميع الانتقالات الشتوية في الدوريات الاوربية الكبرى

أغلقت فترة سوق الانتقالات الشتوية في الساعات الماضية والتي شهدت نشاط واضح من بعض الأندية مثل تشيلسي وميلان، وخمول من أندية أخرى كريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام اللذين فضلوا تأجيل الصفقات المهمة حتى الانتقالات الصيفية القادمة.

ولم تكن هناك صفقات ضخمة في الميركاتو الشتوي، وقد تكون الصفقة الأهم والأغلى تعاقد تشيلسي مع كريستيان بوليسيتش من بوروسيا دورتموند مقابل 64 مليون يورو، لكن اللاعب لن يضم لصفوف السبيرز في منتصف الموسم، لأنه سيبقى إعارة لمدة ستة أشهر في ناديه الحالي.

ولم تدرج صفقة انتقال فرينكي دي يونج من صفوف أياكس إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو في سجلات السوق الشتوية، وذلك لأن اللاعب سينضم للبرسا في الصيف القادم بحسب العقد المبرم بين الطرفين، والفرق بين صفقة دي يونج وبوليسيتش أن الأخير سيبقى مع دورتموند على سبيل الإعارة، في حين أن عقد النجم الهولندي الشاب يقتضي انتقاله عقب نهاية الموسم، ولذلك سيتم تسجيلها في صفقات صيف 2019.

ونستعرض لكم في هذا التقرير الصفقات التي تمت خلال الميركاتو الشتوي، ولا تشمل الصفقات المؤجلة للصيف:-

كريستيان بوليستش (بوروسيا دورتموند إلى تشيلسي): 64 مليون

حصاد اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية

جونزالو هيجواين (يوفنتوس إلى تشيلسي): إعارة مع خيار شراء

ألفارو موراتا (تشيلسي إلى اتلتيكو مدريد): إعارة مع خيار شراء

لوكاس باكيتا (فلامينجو إلى ميلان): 35 مليون يورو

كريشتوف بيونتيك (جنوى إلى ميلان): 35 مليون يورو

ميتشي باتشواي (تشيلسي إلى كريستال بالاس): إعارة

سيسك فابريجاس (تشيلسي إلى موناكو): صفقة حرة

دومينيك سولانكي (ليفربول إلى بورنموث): 21 مليون يورو

ماريو بالوتيلي (نيس إلى مارسيليا): صفقة مجانية

جليسون مارتينيز (أتلتيكو مدريد إلى موناكو): إعارة

فيكتور موسيس (تشيلسي إلى فنربخشة): إعارة

جيسون موريللو (فالنسيا إلى برشلونة): إعارة

جوني كاسترو (أتلتيكو مدريد إلى وولفرهامبتون): 20 مليون يورو

منير الحدادي (برشلونة إلى إشبيلية): 1.5 مليون

دينيس سواريز (برشونة إلى آرسنال): إعارة مع خيار الشراء

ناثانييل كلاين (ليفربول إلى بورنموث): إعارة

مهدي بنعطية (يوفنتوس إلى الدحيل): 8 ملايين يورو

رمضان صبحي (هيدرسفيلد إلى الأهلي المصري): إعارة

إبراهيم دياز (مانشستر سيتي إلى ريال مدريد): 17 مليون يورو

كيكو كاسيا (ريال مدريد إلى ليدز يونايتد): صفقة مجانية

وتعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر إنفاقاً في الميركاتو الشتوي المنصرم، حيث أنفق 202 مليون يورو، ودخلت عليها عائدات من بيع اللاعبين بقيمة 102 مليون يورو، بينما يحتل الدوري الإيطالي المرتبة الثانية بإجمالي إنفاق لأندية وصل إلى 160 مليون يورو.

وفيما يلي ترتيب الدوريات حسب الإنفاق في الميركاتو:

الدوري الإنجليزي: الإنفاق 202 مليون – الإيرادات 102 مليون

الدوري الإيطالي: الإنفاق 160 ملون – الإيرادات 94 ملون

الدوري الصيني: الإنفاق 114 مليون – الإيرادات 12 مليون

الدوري البرازيلي: الإنفاق 79 مليون – الإيرادات 109 مليون

الدوري الفرنسي: الإنفاق 75 مليون – الإيرادات 35 مليون

الدوري الألماني: الإنفاق 72 مليون – الإيرادات 85 مليون

الدوري الإسباني: الإنفاق 72 مليون – الإيرادات 87 مليون

أما بالنسبة لأكثر الفرق إنفاقاً، فيتصدر القائمة تشيلسي الإنجليزي الذي كان الأنشط في السوق سواء بانتداب اللاعبين أو بيعهم، فبلغت فاتورته الإجمالية في الميركاتو الشتوي 73 مليون يورو، وذلك يعود إلى صفقة كريستان بوليسيتش التي أبرمها مع بوروسيا دورتموند رغم أن اللاعب سينضم للفريق في الصيف.

وهذه القائمة الأخيرة توضح ترتيب الأندية من حيث حجم الإنفاق:-

تشيلسي: 73 مليون

ميلان: 70 مليون

جوانزو إيفرجراند: 67 مليون

باريس سان جيرمان: 40 مليون

بورنموث: 34 مليون

ريال مدريد 17 مليون

بوروسيا دورتموند 15 مليون