سبب غياب صالح جمعة عن تدريبات الأهلي اليوم

تخلف صانع ألعاب الأهلي صالح جمعة، عن تدريبات الفريق اليوم الجمعة، بعد ساعات قليلة من استبعاده من القائمة التي تخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال مصدر بالجهاز الفني " إن صالح جمعة تواجد في مقر النادي صباح اليوم الجمعة، لكنه ذهب إلى صالة الجيمانزيوم لأداء برنامج علاجي وتأهيلي نظرًا لاستمرار معاناته من آلام في العضلة الخلفية.

وأكد المصدر أن المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي تحدث مع جمعة قبل نزول اللاعبين إلى ملعب مختار التتش وطالبه بالتركيز خاصة أن المباريات هذا الموسم عديدة والفريق بحاجة إلى خدماته.

وكان صالح جمعة قد خرج من حسابات الأهلي في القائمة الأفريقية بعدما تم قيد الثنائي محمود وحيد ورامي ربيعة بالأمس قبل إغلاق باب القيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غدٍ السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.