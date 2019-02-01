شكرا لقرائتكم ساري يهاجم لاعبي تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 21:49

هاجم ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي لاعبيه بعد الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكرر مزاعمه بشأن أنه لا يستطيع تحفيزهم عقب الهزيمة الثقيلة 4- صفر أمام بورنموث ليخرج من المربع الذهبي.



وسيطر فريقه، في أول ظهور لجونزالو هيجوين في الدوري قبل أن يخرج في الشوط الثاني، على الشوط الأول.

لكنه انهار بعد الاستراحة إذ سجل جوشوا كينج هدفين وفيما بينهما ضاعف ديفيد بروكس النتيجة قبل أن يكمل تشارلي دانييلز الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وهذه هي أكبر هزيمة لتشيلسي في الدوري منذ 1996 وستزيد الضغط على الإيطالي ساري الذي خسر فريقه للمرة الثانية على التوالي في الدوري دون تسجيل أي هدف، وبعد الهزيمة 2- صفر أمام أرسنال انتقد مدرب نابولي السابق عقلية لاعبيه.

وعقب خسارة الأربعاء جلس مع لاعبيه في غرفة تبديل الملابس لنحو ساعة بعدما طلب من الطاقم التدريبي ومن بينهم مساعده جيانفرانكو زولا أسطورة تشيلسي الخروج، وأبلغ ساري، الذي تولى المسؤولية خلفا لأنطونيو كونتي في بداية الموسم، الصحافيين «في تلك اللحظة أردت الحديث معهم فقط دون وجود أي شخص آخر. أردت فهم الأمر الفارق كان كبيرا بين الشوطين الأول والثاني».

وأضاف: «لم نعتقد في الشوط الأول أن الأمور ستتحول إلى كارثة بعد الاستراحة. توقفنا عن اللعب. لم نلعب كفريق وكان من الصعب فهم لماذا»، وتابع: «أنا غير قادر على تحفيز اللاعبين. يجب علينا اللعب بعقلية مختلفة»، وظهرت الصدمة على جماهير تشيلسي مع انهيار فريقها وعندما خرج هيجوين المعار من يوفنتوس كانوا يغنون لساري «أنت لا تعلم ماذا تفعل».