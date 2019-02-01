شكرا لقرائتكم برشلونة يعير دينيس سواريز إلى أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 00:49

لندن - أ ف ب - أعلن ناديا برشلونة الإسباني وأرسنال الإنكليزي لكرة القدم الخميس توصلهما الى اتفاق بشأن انتقال لاعب الأول دينيس سواريز الى النادي اللندني حتى نهاية الموسم الحالي.



وأكد النادي الكاتالوني متصدر «الليغا» أن فريق «المدفعجية» يملك خيار شراء سواريز، الذي مدد عقده مع برشلونة حتى عام 2021.

وخاض سواريز، البالغ 25 عاماً، 71 مباراة بقميص برشلونة منذ وصوله عام 2013 قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي حيث لعب بين عامي 2011 و2013. ولاحقاً تمت إعارته الى كل من إشبيلية (2014-2015) وفياريال (2015-2016)، قبل أن يعود إلى كاتالونيا، لكنه لم يخض هذا الموسم سوى 8 مباريات. وارتدى سواريز قميص منتخب بلاده مرة واحدة، خلال مباراة دولية ودية أمام البوسنة في أيار (مايو) 2016. وسيلعب سواريز في أرسنال تحت إشراف مدربه السابق في إشبيلية أوناي إيمري، الذي علق على وصول لاعبه الجديد قائلاً: «هو لاعب أعرفه جيداً، وقد عملت معه في إشبيلية. سيجلب لنا المزيد من التقنية وخيارات مختلفة في العديد من المراكز الهجومية. سيكون بإمكانه مساعدة الفريق».