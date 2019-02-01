عدوي الإصابات في الأهلي تجتاز فريق الكرة وتصل إلي الطائرة

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جدة - عمرو شويل وصلت "لعنة" الإصابات التى ضربت فريق كرة القدم بالنادي الاهلي فريق كرة الطائرة بعدما تعرض سيرجيي لإصابة مؤخراً حيث قال محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي إن المحترف الروسي سيرجي بيرتسيف تعرض للإصابة بتمزق في عضلة السمانة.
وأوضح مصيلحي أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي يستمر لمدة أسبوعين؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.
وأشار مصيلحي إلى أن إصابة اللاعب جاءت في توقيت صعب قبل الأدوار المقبلة من بطولة الدوري، ومباريات كأس مصر، فيما شدد على أن الفريق قادر على عبور هذه الفترة الصعبة.
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