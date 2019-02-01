شكرا لقرائتكم انقسام بين جماهير مانشستر يونايتد بسبب صورة محمد صلاح مع بوجبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الانقسام الشديد بين جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدما نشر الفرنسي بول بوجبا صورة مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول مساء أمس وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر".

ذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" الإنجليزية، أن بعض جماهير مانشستر يونايتد أبدت إندهاشها الشديد من علاقة الصداقة التي تجمع بين بول بوجبا ومحمد صلاح في ظل العداء التاريخي بين جماهير ناديا مانشستر يونايتد وليفربول، مطالبة النجم الفرنسي بحذف صورته مع هداف الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة، أن بعض جماهير مانشستر يونايتد وجهت سؤالاً لبول بوجبا مفاده "كيف تلتقط صورة مع منافسك في الملعب؟".

في المقابل أبدى البعض الأخر من جماهير مانشستر يونايتد سعادته بصورة بول بوجبا مع محمد صلاح واصفاً إيباه بـ"ملك مصر"، وقالت أن النجم الفرنسي أكد على الروح الرياضية التي يجب أن تسود بين اللاعبين.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 61 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 45 نقطة.

محمد صلاح - بول بوجبا