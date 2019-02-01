شكرا لقرائتكم في بيان شديد اللهجة.. الأهلي يهدد اتحاد الكرة حال تعديل مبارياته بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس القادم، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

وذكر النادي في خطابه لاتحاد الكرة أنه التزم الصمت كثيرًا طوال الفترة الماضية حيال الكلام الذي تردد في وسائل الإعلام للضغط من جانب البعض لتغيير مواعيد بعض المباريات، وأن هذا الصمت كان بدوافع المصلحة العامة والحرص على نجاح المسابقة التي يراها الاستعداد الأمثل لعناصر المنتخب القومي قبل خوض البطولة الإفريقية التي ستقام في ضيافة مصر في يونيو المقبل، كما أن النادي الأهلي تحمل الكثير من جراء ضغط مبارياته وخسر جهود العديد من لاعبيه للإصابة في وقت قصير، رغم أنه كان يقوم بمهمته الوطنية التي يتشرف بها دومًا وهي تمثيل الكرة المصرية في أكبر بطولة قارية.