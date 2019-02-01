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شكرا لقرائتكم هنا الأهلي.. سعد وحمدي يشاركان في المران الجماعي.. تأهيل رمضان وصالح.. تدريبات خاصة لباسم وجمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتظم سعد سمير، وحمدي فتحي لاعبا الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان حمدي فتحي قد أدى برنامجا بدنيا وفنيا خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، فيما اشتكى سعد سمير من كدمة في أنكل القدم غاب بسببها عن المران الجماعي للفريق أمس.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
رمضان وصالح في التأهيل:
واصل رمضان صبحي وصالح جمعة، لاعبا الأهلي، أداء برنامجهما التأهيلي صباح اليوم على هامش المران الجماعي للفريق.
ويشكو رمضان صبحي من شد في العضلة الأمامية، بينما يعاني صالح جمعة من شد في العضلتين الأمامية والضامة.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
تدريبات بدنية لياسر:
أدي ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك ياسر إبراهيم في فقرة التدريبات البدنية مع اللاعبين قبل أن ينتظم في البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.
ويعاني «إبراهيم» من شد في العضلة الضامة والعضلة الخلفية، أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية ويغيب بسبب عن مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
قاد سباستيان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، قاد فقرة خاصة للتسديد على المرمى شارك بها ثنائي الفريق عمرو جمال وباسم علي.
ويختتم الأهلي استعداداته صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بطل تنزانيا.
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