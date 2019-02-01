ميلووكي يحسم قمة الشرقية وانقطاع سلسلة البطل وعودة ناجحة لجيمس

اسماء السيد - حسم ميلووكي باكس المتصدر القمة مع مضيفه ومطارده تورونتو رابتورز بفوز صريح 105-92 وقطع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أطول سلسلة انتصارات متتالية للبطل غولدن ستايت ووريرز الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي شهد عودة موفقة لنجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس بعد غياب خمسة أسابيع.

وحقق باكس متصدر المنطقة الشرقية والدوري عموما فوزه الـ 37 (مقابل 13 خسارة)، معادلا في عدد الانتصارات رقم رابتورز الذي مني بهزيمته السادسة عشرة.

والفوز هو الثالث لباكس في المواجهات الأربعة التي جمعت بين الفريقين هذا الموسم، والثاني في كندا، وهو آخر فريق هزم رابتورز في صالته، وذلك في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وانهى تورونتو الربع الأول متقدما بفارق ثلاث نقاط (25-22) قبل أن تدين السيطرة لباكس الذي تفوق في الحصص الثلاث الاخرى (34-22 و31-29 و18-16).

واستطاع تورونتو بقيادة الاكتشاف الجديد في البطولة الكاميروني باسكال سياكام (28 نقطة) ولينارد كاوهي (16 نقطة) تقليص الفارق الى 6 نقاط (92-98) قبل دقيقتين من نهاية المباراة، لكن اليوناني يانيس أنتيتوكونمب (19 نقطة) وكريس ميدليتون (18 نقطة) أعادا الامور الى نصابها، وقادا الفريق الى الفوز الثاني تواليا والثامن في آخر 10 مباريات.

وقال العملاق اليوناني "حافظنا على خطة لعبنا حتى نهاية اللقاء. إننا فريق يستطيع الفوز بالكثير وذلك بفضل العديد من اللاعبين".

من جانبه، قال ميدليتون الذي علم قبل اللقاء باختياره احتياطيا لمباراة كل النجوم المقررة في 17 الحالي، "نحن فريق كامل، وأعتقد بأننا واحد من أفضل الفرق في البطولة".

-سلسلة ووريرز تقف عند 11 انتصارا-

وسقط غولدن ستايت ووريرز بطل المسابقة ثلاث مرات في المواسم الأربعة الأخيرة من عليائه بخسارته في عقر داره امام فيلادلفيا سفنتي سيكسر 104-113.

وبدا ووريرز الذي غاب عنه بداعي المرض كلاي طومسون، احد الركائز الأساسية الخمسة، في الطريق للسيطرة على المباراة وعلى النجم الكاميروني جويل إمبيد، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بفارق 7 نقاط 60-53 (الربع الأول 35-30 والثاني 25-23) بفضل 23 نقطة لستيفن كوري الذي سجل في المباراة 41 نقطة.

لكن دوران ماكينة رجال المدرب ستيف كير خف في الربع الثالث بسبب فعاليات سيكسرز في المتابعات وقطع الكرات ، وسجل إمبيد خلاله 11 نقطة من أصل 26 في كامل المباراة (مع 20 متابعة).

وحاول كوري وكيفن دورانت، صاحب 25 نقطة في اللقاء، إعادة المياه الى طاحونة أصحاب الأرض في الربع الأخير فلم ينجحا بسبب الاستعجال في التسديد وإضاعة الكرات.

في المقابل، وفق الاسترالي بن سيمونز (26 نقطة) الذي اختير هو أيضا في صف الاحتياطيين لمباراة كل النجوم، في اعتراض رمية ثلاثية لكوري في "أثمن لحظات" المباراة.

وانقطعت سلسلة الانتصارات المتتالية لووريرز عند 11 فوزا، وهي الأطول في الدوري لا تساويها أف سلسلة هزائم نيويورك نيكس المتتالية (11 خسارة) والمعرض للخسارة الثانية عشرة في وقت لاحق من هذه الليلة امام بوسطن سلتيكس لا سيما بعد تخليه عن هدافه اللاتفي كريستباس بروزنيغيس لصالح دالاس مافريكس في صفقة تبادل الخميس شملت عدة لاعبين.

وتلقى ووريرز الخسارة الأولى بعد سلسلة متواصلة من 10 انتصارات على سيكسرز الذي عزز موقعه في المركز الثالث للمنطقة الشرقية (34 فوزا 18 خسارة).

من جانبه، تلقى ووريرز الخسارة الثانية في 2019 والـ 15 في البطولة (مقابل 36 فوزا) وبات مهددا من جديد بصدارته للمنطقة الغربية من قبل مطارده دنفر ناغتس (35 مقابل 15).

-ضوء أخضر لجيمس-

وحصل نجم لوس انجليس ليكرز، "الملك" ليبرون جيمس، على الضوء الأخضر باللعب، وكانت عودته ناجحة فساهم في فوز فريقه على جاره لوس انجليس كليبيرز 123-120 بعد التمديد في أول مشاركة بعد غياب لخمسة أسابيع.

وكان جيمس الذي أصيب في العضلات الضامة، أبرز لاعب في مباراة وقريبا من تحقيق "تريبل دابل" (10 أو اكثر في ثلاث فئات من الإحصائيات الخمسة الأساسية)، مسجلا 24 نقطة مع 14 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وغاب جيمس (34 عاما) عن 17 مباراة لليكرز، وهي أطول فترة غياب في مسيرته وتجاوزت مجموع غياباته في المواسم الثلاثة الأخيرة، فخسر ليكرز في 11 منها خلال غيابه، وتراجع من المراكز الرابع الى التاسع حاليا، علما بأن الفرق الثمانية الأولى من كل منطقة تتأهل الى خوض الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

وقاد ديريك وايت (26 نقطة) ولاماركوس الدريدج (20 نقطة و13 متابعة) سان أنتونيو سبيرز الى فوز رابع تواليا على حساب ضيفه بروكلين نتس في مباراة اتسمت بالاداء الجماعي من الجانبين حيث نجح ستة لاعبين من الفائز في تسجيل ما يزيد على 11 نقطة، مقابل خمسة من الخاسر سجل كل منهم ما يزيد على 14 نقطة أفضلهم دانجلو راسل (25 نقطة).

وتغلب ديترويت بيستونز على دالاس مافريكس 93-89، واورلاندو ماجيك على انديانا بايسرز 107-100.