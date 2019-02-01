شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الكرة الطائرة بالأهلي لم تنج من اللعنة.. إصابة الروسى بيرتسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت "لعنة" الإصابات التى ضربت فريق كرة القدم بالنادى الأهلي فريق كرة الطائرة، بعدما تعرض سيرجيي لإصابة مؤخراً، وقال محمد مصيلحى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادى، إن المحترف الروسى سيرجي بيرتسيف تعرض للإصابة بتمزق فى عضلة السمانة.

وأوضح مصيلحى أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجى يستمر لمدة أسبوعين؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصيلحي إلى أن إصابة اللاعب جاءت فى توقيت صعب قبل الأدوار المقبلة من بطولة الدورى، ومباريات كأس مصر، فيما شدد على أن الفريق قادر على عبور هذه الفترة الصعبة.