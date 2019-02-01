شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة فى نيروبى.. والخطبة حول "تنمية الأوطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت بعثة فريق الكرة بالزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بمدينة نيروبى، عاصمة كينيا، فى يوم البعثة الأول هناك قبل مواجهة جورماهيا الكينى بعد غد الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

واستعانت بعثة الزمالك بإمام مصرى ضمن مجموعة العمل بالسفارة وهو عبد المحسن يحيى وكان عنوان الخطبة "تنمية الأوطان أمانة ومسئولية".

وحرص عدد كبير من اللاعبين، وأيمن عبد العزيز مدرب الفريق، على أداء صلاة الجمعة، ومعهم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، وهانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة، بجانب أيمن حافظ المنسق العام للفريق.



بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة فى نيروبي



بعثة الزمالك تؤدي صلاة ةالجمعة



بعثة الزمالك فى نيروبي



بعثة الزمالك