شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجى وفرج ومؤمن يسيطرون على المراكز الثلاثة الأولى بتصنيف الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الموقع الرسمى لهيئة اللاعبين المحترفين فى لعبة الاسكواش التصنيف الجديد لشهر فبراير لرجال الاسكواش، وواصل محمد الشوربجى لاعب سموحة صدارة التصنيف العالمى.

فيما استحوذ الثلاثى المصرى محمد الشوربجى، على فرج، طارق مؤمن، على المراكز الثلاثة الأولى من التصنيف العالمى لرجال الاسكواش.

وكان على فرج قد تغلب على مواطنه محمد الشوربجى فى المباراة التى جمعت الثنائى المصرى بنهائى بطولة جي بي مورجان الدولية المفتوحة للاسكواش، والتى تصنف كأول بطولة من فئة البلاتينيوم فى العام الجارى، لينتزع فرج صدارة تصنيف الاسكواش، إلا أن نقاط بطولة ويندى سيتي التى تنتهى نهاية فبراير الجارى أبقت الشوربجى فى الصدارة التى سيتخلى عنها فى أول مارس المقبل لصالح على فرج.

فيما ارتقى طارق مؤمن لاعب الجزيرة إلى المركز الثالث بعدما كان فى التصنيف الرابع، وواصل كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلي هيمنته على المركز الخامس بقائمة التوب 10، وأخيراً ارتفع التصنيف العالمى لـ محمد أبو الغار من المركز العاشر إلى التاسع.