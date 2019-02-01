شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تحافظ على صدارة سيدات الاسكواش وتراجع نور الطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الموقع الرسمى لهيئة اللاعبين المحترفين للاسكواش "psa" عن التصنيف العالمى الجديد للسيدات فى شهر فبراير، وشهد التصنيف مواصلة هيمنة رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثالث على التوالى.

وكانت رنيم الوليلى انتزعت صدارة تصنيف السيدات من مواطنتها نور الشربينى فى نوفمبر الماضى، بعدما تمكنت لاعبة وادى دجلة من حصد لقب وصيف بطولة هونج كونج التى ودعتها الشربينى من دور الثمانية.

وفى المركز الثانى حلت نور الشربينى لاعبة سموحة، بينما تراجعت نور الطيب إلى المركز الرابع، للتخلى عن المركز الثالث الذى سيطرت عليه النيوزيلاندية جويل كينج، وفى المركز الثامن حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على تصنيفها بقائمة السيدات.