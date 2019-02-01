شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف فى عمومية نادى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات عمليات التصويت على اللائحة الجديدة بالجمعية العمومية غير العادية لنادى الشمس فى التاسعة من صباح اليوم . وشهدت لجان التصويت إقبالا كثيفا الدقائق الأولى، وذلك فى حضور رجال الأمن من الشرطة، وأفراد أمن النادى وإشراف قضائى، ومندوبى اللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية. كما حضر من الساعات الأولى الصحفى الإعلامى أسامة أبوزيد رئيس النادى و المهندس حاتم الناقة نائب رئيس النادى والمستشار كحسن عبدالقادر أمين الصندوق ودعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح والكابتن شيدو والمهندس كريم مسعود والبطلة آية مدنى والكابتن أحمد سمير أعضاء المجلس المدير التنفيذى للنادى الكابتن تامر على وجميع قيادات النادى.



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