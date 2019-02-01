شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تأهيل محارب وياسر إبراهيم وعودة حمدى فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى إسلام محارب لاعب الأهلي برنامجا بدنيا وتأهيليا منفردا، وخاض لاعب وسط الفريق جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل فى «الجيم» قبل أن يؤدى تدريبات الجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى للفريق صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني محارب من إصابة بشد في العضلة الخلفية ويغيب بسببه عن مباراة فريقه غدا أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

فيما شارك حمدى فتحي لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بعدما أدى برنامجا بدنيا وفنيا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة ، فيما واصل رمضان صبحي وصالح جمعة، لاعبا الفريق أداء برنامجهما التأهيلي صباح اليوم على هامش المران الجماعي للفريق.

ويشكو رمضان صبحي من شد في العضلة الأمامية، بينما يعاني صالح جمعة من شد في العضلتين الأمامية والضامة.

وأدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق برنامجه التأهيلي على هامش المران، وشارك ياسر إبراهيم فى فقرة التدريبات البدنية مع اللاعبين، قبل أن ينتظم في البرنامج التأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

ويعاني «إبراهيم» من شد في العضلة الضامة والعضلة الخلفية، أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية ويغيب بسبب عن مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.