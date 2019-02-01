شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "ثلاثيات ورباعيات" عنوان مدرسة الفن والهندسة الزملكاوية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار مدرسة الفن والهندسة الزملكاوية تفتح أبواب المتعة الكروية، عاش عشاق الرداء الأبيض أيام شهر يناير الذى لعب خلاله الفريق خمس مباريات فاز فى ثلاثة منها وتعادل مرتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكهم 6 أهداف وهو ما نرصده فى السطور التالية..

*الاتحاد السكندرى 1-3 الزمالك

فى الخامس من يناير انتزع الزمالك فوزاً غالياً من مضيفه الاتحاد السكندرى بثلاثية مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب فى افتتاح مباريات الأسبوع التاسع عشر للدورى الممتاز.

تقدم خالد متولى للاتحاد فى الدقيقة 28 من الشوط الأول وتعادل الزمالك بعدها بدقيقة واحدة عن طريق عمر السعيد، قبل أن يضيف محمود كهربا هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 42 من الشوط نفسه، وعزز محمود علاء فوز فريقه بالهدف الثالث من ضربة جزاء فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

*اتحاد طنجة 0-0 الزمالك

فى 13 يناير تعادل فريق الزمالك مع نظيره اتحاد طنجة المغربى بدون أهداف فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، جاء اللقاء متوسط المستوى من جانب الفريقين، ولم يشهد أى خطورة حقيقية سواء على مرمى الأبيض على أو الفريق المغربى.

*الزمالك 3-1 اتحاد طنجة

فى 19 يناير نجح الزمالك فى الفوز على اتحاد طنجة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات إياب دور الـ32 مكرر بنتيجة 3-1.

وأحرز يوسف أوباما الهدف الثالث للزمالك فى الدقيقة 84، بعدما تلاعب بالدفاع ووضع الكرة من أعلى حارس المرمى، وكان إبراهيم حسن قد أحرز هدف الفارس الأبيض الأول فى الدقيقة 48، بينما أحرز عمر السعيد الثانى فى الدقيقة 55.

وفى المقابل أحرز نعمان أعراب هدف اتحاد طنجة الوحيد فى الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بالكونفدرالية، بعدما تعادل سلبيا في مباراة الذهاب بالمغرب، وفي المقابل يودع اتحاد طنجة البطولة.

*الزمالك 3-3 بيراميدز

فى 24 يناير تعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بثلاثة أهداف لكل منهما فى اللقاء الذى أقيم على ملعب بتروسبورت بالمباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة، بالدورى الممتاز.

وفى أكثر مباريات الدورى متعة وإثارة تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق فرجاني ساسي في الدقيقة 6 قبل أن يتعادل إريك تراورى لنادى بيراميدز فى الدقيقة 15، ثم سجل كينو الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 37، وأحرز بعدها محمود علاء هدف التعادل في الدقيقة 40 من ضربة رأس، ثم سجل ساسى الهدف الثالث للزمالك فى الدقيقة 64 وخطف بيراميدز التعادل عن طريق الوافد الجديد عمر خربين فى الدقيقة 86.

*الزمالك 4-1 المقاصة

فى 29 يناير حقق فريق الزمالك، فوزا كبيرا على ضيفه فريق مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت باستاد بترسبورت فى إطار مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز.

تقدم للزمالك محمود علاء مسجلا هدفين في الدقيقتين 41 و47 من ضربة جزاء ليصل إلى هدفه رقم 12 في النسخة الحالية من الدورى ويواصل صدارة الهدافين، ثم سجل التونسى فرجانى ساسى هدفين فى الدقيقتين 58 و72، بينما جاء هدف المقاصة الوحيد عن طريق باولن فوافى فى الدقيقة 93 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 45 ليبتعد بصدارة الدوري بعدما خاض 18 مباراة.