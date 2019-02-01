الأهلي يفقد 17 لاعباً أمام سيبما والاستعانة بربيعة وعاشور لاكمال قائمة الـ 18 (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

انضم إسلام محارب لاعب وسط الأهلي إلى قائمة الغائبين من وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة سيمبا التنزاني فى الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي متصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقط سيمبا صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط فى التاسعة من مساء السبت على ستاد برج العرب.

ويفقد الأهلي 10 لاعبين بسبب الإصابة وهم: رمضان صبحي، إسلام محارب، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، علي لطفي، وليد أزارو، مروان محسن، محمد نجيب، وليد سليمان، أحمد فتحي.

واستغني الأهلي عن الثنائى ساليف كوليبالي وميدو جابر المقيدين أفريقيا ولم يتمكن من قيد باسم علي، أحمد الشيخ، عمرو جمال، صالح جمعة، والأنجولي جيرالدو؛ لأسباب مختلفة ليرتفع عدد الغائين إلى 17 لاعبًا.

وجد لاسارتي نفسه مجبراً على الاستعانة بالثنائى رامي ربيعة وحسام عاشور العائدين من الإصابة لإكمال قائمة الـ18 التى يدخل بها النادي الأحمر المباراة التى تشهد أيضا انضمام صلاح محسن العائد من فترة إصابة طويلة هو الآخر.

ولم يتواجد الثنائى عاشور وربيعة فى قائمة الأهلي منذ تولي لاسارتي مهمة تدريب الأحمر بسبب الإصابة.