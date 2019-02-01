تشكيل مواجهة سيبما .. طريق إجباري تفرضه مستشفي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يواجه الأوروجوائي مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي مأزقاً قبل مواجهة سيبما التنزاني فى الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي متصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقط سيبما صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط فى التاسعة من مساء السبت على ستاد برج العرب.

وبحسب مصدر لمصراوي فأن رمضان صبحي أفضل لاعبي الأحمر مع لاسارتي سيغيب عن المواجهة المرتقبة بسبب الإصابة التى تعرض لها لوادي دجلة لينضم إلى وليد سليمان الغائب بسبب الإصابة والأنجولي جيرالدو غير المقيد أفريقياً .

وفقد الأهلي فى هذا المركز ميدو جابر الذى انتقل إلى نادي مصر المقاصة ليصبح أحمد حمودي البديل مع لاسارتي مرشحاً بقوة بالدخول فى التشكيل الأساسي ليلعب فى مركز الجناح الأيمن على أن يتحول حسين الشحات صفقة الأهلي الجديدة إلى مركز الجناح الأيسر الذى شغله رمضان فى معظم الأوقات منذ انضمامه للفريق على أن يبقى ناصر ماهر فى مركز صانع الألعاب خلف أجايي المهاجم.

المأزق فى الدفاع لا يقل عن مركز ما خلف المهاجم حيث إن الأهلي سيفقد ياسر إبراهيم بسبب الإصابة بالإضافة إلى رحيل المالي ساليف كوليبالي ومعاناة سعد من الإصابة وعدم جاهزية رامي ربيعة وهو ما يرشح الاستعانة بأيمن أشرف ومحمد هاني لشغل مركز قلبي الدفاع على أن يلعب كريم نيدفيد فى مركز الظهير الأيمن.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع : كريم نيدفيد، محمد هاني، أيمن أشرف، على معلول.

الوسط المدافع: عمرو السولية، هشام محمد.

الوسط المهاجم : حسين الشحات، ناصر ماهر ، أحمد حمودي.

المهاجم: جونيور أجايي.