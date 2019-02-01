المصري في ذكرى أحداث بورسعيد: "ابعدوا ساحات الرياضة عن أي تجاذبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر النادي المصري البورسعيدي بيانًا اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السابعة لأحداث الاستاد الشهيرة التي راح ضحيتها 72 من جماهير النادي الأهلي.

وجاء نص البيان كالتالي: "في الذكرى السابعة لحادث الأول من فبراير 2012، يجدد النادي المصري الترحم على أرواح الشهداء من أبناء مصر الذين فقدناهم في هذا اليوم الأليم، داعيًا الله أن يسكنهم فسيح جناته ويربط على قلوب أهلهم وذويهم بالصبر".

وتابع البيان: "النادي المصري إذ يستذكر كعادته هذه الذكرى الأليمة بخالص الحزن والأسى، فإنه يدعو جماهير الكرة المصرية بمختلف انتماءاتها وباقي عناصر منظومة الرياضة المصرية لاستخلاص العبر من هذه الذكرى الأليمة عبر التمسك بالروح الرياضية، وابقاء ساحات الرياضة بمنأى عن أي تجاذبات أخرى لا تدخل بطبيعتها في إطار الرياضة، بما يضمن عدم تكرار هذا المصاب الأليم في أي ميدان رياضي في المستقبل، فحياة أبنائنا أغلى من أي تنافس سواء كان رياضيا أو غير رياضي".

وكان 72 مشجعا راحوا ضحية الأحداث التي شهدها ستاد بورسعيد في مباراة المصري والأهلي التي أقيمت بالدوري في الأول من فبراير لعام 2012.