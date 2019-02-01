الدوري الإنجليزي: السيتي يتطلع لاستعادة الانتصارات أمام آرسنال

يسعى مانشستر سيتي للعودة سريعاً إلى نغمة الانتصارات، عندما يستضيف آرسنال بعد غد الأحد في قمة مباريات الجولة 25 للبطولة.

جاءت الخسارة أمام نيوكاسل الثلاثاء الماضي، لتجعل مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في ترتيب البطولة، مهدداً بالتأخر بفارق 7 نقاط خلف ليفربول، لكن الحظ وقف بجوار فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عقب سقوط ليفربول في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي، لتتجدد آمال الفريق السماوي في المنافسة على اللقب، بعدما أصبح يبتعد بفارق 5 نقاط فقط عن الصدارة.

ويخوض مانشستر سيتي ثلاثة لقاءات من العيار الثقيل في غضون الأيام الثماني المقبلة، حيث يبدأها بمواجهة آرسنال، قبل أن يحل ضيفاً على إيفرتون الذي يحتل المركز 8، ثم يواجه ضيفه تشيلسي.

وصرح غوارديولا عقب الخسارة أمام نيوكاسل: “سيكون الأسبوع المقبل قوياً وحاسماً، حيث نواجه آرسنال ثم إيفرتون وتشيلسي. أعلم أن التحديات ستكون كبيرة”.

وأضاف المدرب الإسباني: “نحن الآن في يناير (كانون الثاني) ولا نعتلي القمة، لكن توجد هناك العديد من النقاط والألقاب التي يتعين علينا أن نلعب من أجلها”.