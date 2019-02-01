ميسي يحضر تقديم عرض لـ”سيرك دي سول” مستوحى من قصة حياته

حضر نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تقديم عرض لفرقة السيرك العالمية “سيرك دي سول” مستوحى من قصة حياته في ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكاتالوني.
بالإضافة إلى ميسي وزوجته أنطونيلا روكوتسو، ومخرج وصاحب فكرة العرض مختار عمر شريف مختار، حضر الفعالية عدد من رموز برشلونة مثل الأوروغوياني لويس سواريز، ونائب رئيس برشلونة جوردي ميستري.
ومن المقرر أن يبدأ تقديم العرض الذي يحمل اسم “ميسي 10” عالمياً في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في برشلونة، وهي المدينة الوحيدة في إسبانيا التي ستستضيف العرض قبل أن يجول مختلف أنحاء العالم في 2020.
ويتناول العرض المستوحى من قصة حياة ميسي، قصة شاب طموح يتمتع بقوة إرادة ومقومات تسمح له بتجاوز العقبات حتى يصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم.
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