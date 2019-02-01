بوكا جونيورز ينتصر رسمياً لأول مرة في 2019

اكتسح بوكا جونيورز مضيفه سان مارتين دي سان خوان 4-0، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، ليحقق انتصاره الرسمي الأول في 2019.

حملت رباعية بوكا في المباراة التي أقيمت توقيع كريستيان بافون، وماورو زاراتي، ورامون أبيلا، وإيمانويل ماس.

وبفوزه رفع بوكا رصيده إلى 28 نقطة ويحتل المركز 5 في البطولة التي يتصدرها راسينغ بـ39 نقطة، علماً بانه مازالت لديه مباراة مؤجلة.

أما سان مارتين دي سان خوان فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المرتبة 21.

ويعد هذا الانتصار الأول الرسمي لبوكا بعد تعادله الأحد الماضي أمام نيويلز أولد بويز (1-1) في الجولة 16 من الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الجمعة الجولة 17 من البطولة.