سان جيرمان يفشل في التعاقد مع لاعب بديل لنيمار

أغلق موسم الانتقالات الشتوية أبوابه أمس الخميس، ولم يتمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من تلبية رغبات مديره الفني الألماني توماس توخيل في التعاقد مع أحد لاعبي الوسط المتميزين لسد احتياجات الفريق في هذا المركز.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية، إلى أن النادي الفرنسي يواجه مشكلة في إبرام الصفقات، وأن أصابع الاتهام تشير في هذا الصدد إلى المدير الرياضي للنادي، انتيرو هنريكي، خاصة بعد إخفاقه في ضم اللاعب الهولندي الصاعد فرينكي دي يونغ الذي انتقل إلى صفوف برشلونة الإسباني مؤخراً.

وكان توخيل طالب إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع لاعبين اثنين في مركز وسط الملعب لمواجهة النقص الذي يعانيه فريقه في هذا المركز، ولكن إدارة النادي الباريسي لم تفلح في تنفيذ هذا المطلب خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية.