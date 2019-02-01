اسر شهداء مذبحة بورسعيد تشارك في احياء ذكراهم السابعة بالنادي الاهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

حرصت أسر شهداء النادي الأهلي على الحضور لمقر النادي بالجزيرة، لإحياء الذكرى السابعة لشهداء النادي الأهلي، حيث شهد اليوم الجمعة، تواجد العديد من أسر الشهداء، لإحياء ذكرى رحيل 72 من جمهور وشباب النادي الأهلي.

وقام أُسر الشهداء بقراءة الفاتحة أمام النصب التذكاري لشهداء الأهلي بمقر الجزيرة، والدعاء بالمغفرة والرحمة

للضحايا.

وكان العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قد أكّد على فتح أبواب مقر النادي بالجزيرة وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد لأهالي شهداء القلعة الحمراء، لإحياء الذكرى السابعة على وفاتهم.

يذكر أن وفد من النادي يتقدمهم الكابتن الخطيب رئيس مجلس