شاهد.. بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة في فندق الاقامة بكينيا

رسالة كينيا- مصطفي جويلي ادى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاه الجمعة في الطابق الأول من الفندق الذي يقيم به في كينيا.

كما حرص سفيرا مصر وتونس

ويواجه الزمالك الاحد المقبل فريق جورماهيا الكيني في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية. الذي يقيم به في كينيا.كما حرص سفيرا مصر وتونسبكينيا علي اداء الصلاة مع اللاعبين واعضاء البعثة الزملكاوية.ويواجه الزمالك الاحد المقبل فريق جورماهيا الكيني في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

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