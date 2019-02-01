سفيرا مصر وتونس في كينيا يزوران بعثة الزمالك

رسالة كينيا- مصطفي جويلي قام السفير المصري في كينيا خالد الأبيض ومعه سفير تونس حاتم الاندلسي بزيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فندق الاقامة .

وتمنى سفيرا مصر وتونس الفوز للفريق على جورماهيا الكيني الاحد المقبل في

وكان في استقبال السفيرين هاني زادة رئيس البعثة والمستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي، كما حضر المقابلة الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك . فندق الاقامة .وتمنى سفيرا مصر وتونس الفوز للفريق على جورماهيا الكيني الاحد المقبل فيدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.وكان في استقبال السفيرين هاني زادة رئيس البعثة والمستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي، كما حضر المقابلة الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك .

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