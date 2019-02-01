اونلاين | الآن كورة oair : بث مباشر مباراة قطر واليابان كورة ستار كورة أون لاين cool kora الاسطورة yalla shoot كورة أون لاين كورة

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تنتظر جماهير كرة القدم العربية بفارغ الصبر موعد انطلاق مباراة نهائي كأس أمم آسيا والمنتظر إقامتها بين منتخبي قطر واليابان وذلك اليوم الجمعة والموافق 1/2/2019.

ويستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية بدولة الإمارات لاستضافة مباراة منتخبي قطر واليابان في نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019، وذلك اليوم الجمعة والموافق 1 فبراير.

وستنطلق ضربة بداية مباراة قطر واليابان في نهائي كأس أمم آسيا 2019، على ملعب مدينة زايد الرياضية وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ6:00 بتوقيت الإمارات.

كما أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية عن مفاجئة لمشاهديها في الدول العربية وهي إذاعة مباراة قطر واليابان في نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019 عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة.

وستكون مباراة نهائي كأس أمم آسيا بين منتخبي اليابان وقطر مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 HD و beIN SPORTS MAX 2 HD، بالإضافة إلى قناتي الكأس إكسترا القطرية 1و2.

وكان منتخب قطر بقيادة الإسباني المميز سانشيز قد نجح في التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس أمم آسيا بعد مشوار طويل ومشرف في البطولة وتخطي عقبة الإمارات البلد المستضيف في مباراة نصف النهائي.

فيما تمكن منتخب اليابان من الصعود للمباراة النهائية بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة في مباراة نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة نهائي كأس أمم آسيا 2019 بين منتخبي قطر واليابان عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً وبدون تقطيع.