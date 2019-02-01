اونلاين | يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة قطر واليابان مباشر (On live) عبر بي ان سبورت | Bein match بين ماتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة قطر واليابان مباشر (On live) عبر بي ان سبورت | Bein match بين ماتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى المنتخب الياباني إلى حصد اللقب الخامس في كأس آسيا 2019، حين يواجه قطر، في مباراة نهائية مساء اليوم، على ملعب الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وشارك المنتخب القطري في كاس آسيا 10 مرات، ولم يصل إلى الدور النهائي من قبل.
وكانت أبرز نتائج المنتخب القطري في كأس آسيا بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 2000 و 2011.
وحصد منتخب اليابان كأس البطولة 4 مرات ماضية كانت أعوام 1992م أمام السعودية و2000م أمام السعودية و2004م أمام الصين و2011م أمام أستراليا، ولم يخسر منتخب الساموراي أي نهائي.
والتقت اليابان مع قطر 10 مرات فازت الأولى على الأخيرة 5 مرات بينما فازت قطر مرتين وتعادلا 3 مرات، فيما سجل اليابانيون 11 هدفا وسجل لاعبو قطر 10 أهداف.
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