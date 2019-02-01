اونلاين | LIVE بث مباشر.. قطر واليابان في كأس أسيا "رابط يلا شوت الجديد"

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LIVE بث مباشر.. قطر واليابان في كأس أسيا "رابط يلا شوت الجديد"

تنطلق المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2019، التي تجمع بين منتخبي قطر واليابان، اليوم الجمعة، على ملعب «مدينة زايد الرياضية»، بالإمارات العربية المتحدة.

ونجح المنتخب القطري في التأهل لنهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، كأكبر إنجاز في تاريخ العنابي القطري.

LIVE بث مباشر.. قطر واليابان في كأس أسيا "رابط يلا شوت الجديد"

حيث تفوق منتخب قطر على الإمارات مستضيف البطولة، في دور نصف النهائي لكأس الأمم الآسيوية بأربعة أهداف نظيفة.

بينما المنتخب الياباني تأهل للمباراة النهائية، بعد الفوز على نظيره الإيراني، بثلاثة أهداف دون رد، في دور نصف النهائي.

LIVE بث مباشر.. قطر واليابان في كأس أسيا "رابط يلا شوت الجديد"

التاريخ ينتصر لليابان على قطر

يواجه المنتخب القطري مهمة صعبة للغاية، عند مواجهة منتخب «الساموراي» حيث أن المنتخب الياباني هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس آسيا في التاريخ.

فمنذ انطلاق البطولة، نجح المنتخب الياباني في حصد 4 بطولات لكأس الأمم الآسيوية، ويتفوق على المنتخب الأخضر السعودي، صاحب الـ 3 بطولات في التاريخ.

وفاز المنتخب الياباني ببطولاته الأربعة في عام 1992 و2000 و2004 و2011، ولم يحصل على لقب الوصيف في أي مرة.

LIVE بث مباشر.. قطر واليابان في كأس أسيا "رابط يلا شوت الجديد"

ومن ناحية أخرى بالنسبة للمنتخب القطري، فهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها سواء لنصف النهائي، أو للمباراة النهائية.

فبالتالي يمنح التاريخ بكل تأكيد الغلبة للمنتخب الياباني على حساب نظيره القطري، من حيث المشاركة في البطولات أو التتويج بالألقاب.